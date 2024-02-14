Lesen Sie die aktuelle Ausgabe kostenlos hierZum E-Paper
15.09.2025
Walchsee Resort im Herbstmodus
Wie TikTok das Reiseverhalten beeinflusst
Manche befragen Freunde, Bekannte und Verwandte. Andere lassen sich von bunten Werbesujets begeistern. Oder lauschen der Expertise gestandener Profis. Immer mehr Kunden setzen aber auch auf Inspirationen aus dem Internet. Nicht ganz unerwartet führt der Weg auch zu den allseits beliebten sozialen Medien. Dort erwirbt ein Digital-VIP steigende Beliebtheit als mögliche Anlaufstelle für gute Informationen in Sachen Erholung. Laut einer Studie der amerikanischen Reise-App Tripit gewinnt TikTok verstärkt an Gewicht, wenn es um Entscheidungen für Reisen geht.
Kleine Dosis, große Wirkung
Staubpartikel von Klimt-Gemälden, Schallwellen der Wiener Symphoniker und abgefüllter Schweiß von Lipizzaner-Hengsten – alles mikrodosiert zur unkomplizierten Einnahme in Pillenform. »What the fuck?!« und »Geile Kampagne!« sind nur zwei Reaktionen auf die Wien-Werbung, die vom 2. bis 16. April im angloamerikanischen Raum zu sehen war und für ordentliches Medienecho (u. a. Süddeutsche Zeitung, La Stampa in Italien, TravelDailyNews in UK und Ads of the World in den USA) gesorgt hat.
