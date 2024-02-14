Manche befragen Freunde, Bekannte und Verwandte. Andere lassen sich von bunten Werbesujets begeistern. Oder lauschen der Expertise gestandener Profis. Immer mehr Kunden setzen aber auch auf Inspirationen aus dem Internet. Nicht ganz unerwartet führt der Weg auch zu den allseits beliebten sozialen Medien. Dort erwirbt ein Digital-VIP steigende Beliebtheit als mögliche Anlaufstelle für gute Informationen in Sachen Erholung. Laut einer Studie der amerikanischen Reise-App Tripit gewinnt TikTok verstärkt an Gewicht, wenn es um Entscheidungen für Reisen geht.