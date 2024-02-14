© APA/Steinmaurer

Koralmbahn bringt Tempo – Fahrgäste zahlen den Preis

FaktuM 1 25 Cover

© Adobe Stock
18.09.2025
Allgemein

China Eastern startet längsten Direktflug der Welt

© TUI/Florian Albert
18.09.2025
Allgemein

Graz eröffnet erste airtours travel boutique Österreichs

© Corendon Airlines
18.09.2025
Allgemein

Corendon Airlines erweitert Kapazität in Österreich

© Adobe Stock
17.09.2025
Allgemein

Ryanair reduziert Wien-Basis und schwört Treue

© Adobe
17.09.2025
Allgemein

Gesichtserkennung auf Flughäfen in Italien gestoppt

Meinungen & Marktforschung

Wie TikTok das Reiseverhalten beeinflusst

Manche befragen Freunde, Bekannte und Verwandte. Andere lassen sich von bunten Werbesujets begeistern. Oder lauschen der Expertise gestandener Profis. Immer mehr Kunden setzen aber auch auf Inspirationen aus dem Internet. Nicht ganz unerwartet führt der Weg auch zu den allseits beliebten sozialen Medien. Dort erwirbt ein Digital-VIP steigende Beliebtheit als mögliche Anlaufstelle für gute Informationen in Sachen Erholung. Laut einer Studie der amerikanischen Reise-App Tripit gewinnt TikTok verstärkt an Gewicht, wenn es um Entscheidungen für Reisen geht.

Christian Prenger

Kleine Dosis, große Wirkung

Staubpartikel von Klimt-Gemälden, Schallwellen der Wiener Symphoniker und abgefüllter Schweiß von Lipizzaner-Hengsten – alles mikrodosiert zur unkomplizierten Einnahme in Pillenform. »What the fuck?!« und »Geile Kampagne!« sind nur zwei Reaktionen auf die Wien-Werbung, die vom 2. bis 16. April im angloamerikanischen Raum zu sehen war und für ordentliches Medienecho (u. a. Süddeutsche Zeitung, La Stampa in Italien, TravelDailyNews in UK und Ads of the World in den USA) gesorgt hat. 

Philipp Schützl

Hat TikTok Sie schon einmal bei Ihrer Reiseplanung beeinflusst?
Gefällt Ihnen die Wiener Pillen-Kampagne?

